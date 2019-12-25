В Саратовской области изъята крупная партия растительных наркотиков

Местные жители устроили замаскированную плантацию с каннабисом.

В Саратовской области из незаконного оборота изъята крупная партия растительных наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительные органов РФ. Оперативники пресекли деятельность трех подозреваемых из города Энгельс. Мужчины культивировали наркосодержащих растений, а также занимались хранением и сбытом запрещенных веществ.Во время обысков у них были изъяты порядка 2 кг каннабиса.

В МВД РФ уточнили, что конопля производилась на территории приусадебного участка, расположенного в сельской местности. В регионе около акватории реки Волги была размещена замаскированная плантация. С двух площадок оперативники смогли найти и изъять свыше 173 кг наркосодержащих растений и оборудование для культивации.

По факту преступления возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, пункта "б" части 3 статьи 228.1, частей 1 и 2 статьи 228 и части 1 статьи 231 УК РФ.

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Фото и видео: официаьный сайт МВД России

