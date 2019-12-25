Подозреваемым стал выходец из Средней Азии.

На Ставрополье у мужчины изъяли полкилограмма героина. Об этом говорится на официальном сайте правоохранительных органов. В операции принимали участие сотрудники отдела по борьбе с распространением запрещенных веществ по Челябинской области. Ранее в полицию поступили сведения о намерении местного жителя продать наркотики на территории Ставропольского края.

Известно, что подозреваемым по делу стал гражданин одной из Среднеазиатских республик. При личном досмотре иностранца оперативники нашли сверток, в котором находилось сыпучее вещество. По результатам проведенной экспертизы установлено, что в свертке находился героин с массой более 499 грамм. Подозреваемый планировал расфасовать наркотик на более мелкие партии и реализовать товар при помощи закладок.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант расследования находится под стражей.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России