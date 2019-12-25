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МВД: существенное изменение внешности может быть причиной замены паспорта
Сегодня, 15:59
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МВД: существенное изменение внешности может быть причиной замены паспорта

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Юрист рассказал, когда медицинское вмешательство не приведет к замене документов.

Перенесенное заболевание или операция, которые сильно изменили внешность человека, являются основанием для замены паспорта. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали представители пресс-службы российских правоохранительных органов в ответ на поступивший запрос от СМИ. В МВД добавили, что  в таком случае кроме остальных документов, требуется предоставить справки, в котором подтверждается перенесенное заболевание или проведенное медицинское вмешательство.

Замена паспорта производится при наличии следующих оснований: существенное изменение внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством.

пресс-служба МВД РФ

Юрист Мария Белова добавила в комментарии изданию, что после процедуры ринопластики или увеличения губ не всегда необходима замена паспорта. Она пояснила, что если гражданина по-прежнему легко узнать по фотографии, то небольшая коррекция его внешности не требует замены документа.

В петербургском ЗакСе подросткам вручили первые паспорта.

Фото: Piter.tv

Теги: замена паспорта, мвд, юрист
Категории: Новости России, Картина дня, Лента новостей,

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