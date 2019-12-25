В петербургском ЗакСе подросткам вручили первые паспорта

Юные жители Петербурга получили паспорта на торжественной церемонии в ЗакСе.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония вручения паспортов подросткам, достигшим 14-летнего возраста. Мероприятие организовали в рамках Всероссийской программы "Мы — Граждане России!".

В церемонии приняли участие депутаты городского парламента Алексей Аникин и Анастасия Мельникова, представители регионального отделения "Движения Первых", педагоги и родители. Об этом сообщили в ЗакСе.

Алексей Аникин передал юным петербуржцам приветствие председателя Законодательного собрания Александра Бельского. В обращении получение паспорта назвали символом взросления и напомнили, что самостоятельность предполагает ответственность за собственные решения, семью, город и страну. Также в приветствии подчеркнули важность чувства причастности к истории и народу России.

После получения документов подростки произнесли торжественное обещание оставаться верными гражданами Российской Федерации.

В МВД рассказали, можно ли самостоятельно ставить отметки в паспорт.

Фото: Piter.tv