В Бурятии задержали троих подозреваемых в хищении 23 млн рублей у дочери Чкалова

Фигурантами расследования стали шестеро человек.

В Бурятии задержали троих подозреваемых в хищении 23 млн рублей у дочери прославленного летчика Валерия Чкалова. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Пойманы еще трое участников преступной группировки. Фигуранты расследования ранее были неоднократно судимы. Ранее их сообщники были доставлены в Москву в рамках проведения следственных мероприятий.

Следствие полагает, что злоумышленники украли с банковского счета жертвы более 23 млн рублей. Они позвонили пожилой женщине, представившись сотрудниками закона и представителями службы безопасности кредитной организации. Преступники внушили пенсионерки, что кто-то пытается снять с ее счета денежные средства. Мошенники уговорили жертву перевести все свои сбережения на "надежный страховочный счет".

Фигурантами уголовного дела по статье 159 УК РФ стали шестеро человек. Оперативники провели обыски в квартирах подозреваемых. Там обнаружены банковские карты, средства связи, денежные средства.

Оперативники пресекли в Тюмени реализацию немаркированной табачной продукции.

Фото и видео: официальный сайт МВД России