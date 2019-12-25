Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ.

Оперативники пресекли в Тюмени реализацию немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. При участии СОБР Росгвардии полиция выявила факт незаконной продажи продукции. Местный житель реализовывал товар в розницу и в оптовых размерах на городском рынке.

Табачная продукция хранилась 53-летним подозреваемым на складском помещении. На товаре оперативники зафиксировали знаки акцизного сбора. Из торгового оборота полиция изъяла порядка 60 тысяч пачек на сумму, превышающую семь миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Сейчас фигурант расследования находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России