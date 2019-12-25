Мошенники "разводили" пенсионеров на деньги.

Пятерых лжемедиков с "волшебной" посудой осудили в Удмуртии. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов России. Члены преступной группировки обманывали пенсионеров, предоставляя жертвам "бесплатное медицинское обследование в рамках государственной программы"

Первомайским районным судом города Ижевска постановлен обвинительный приговор в отношении пятерых жителей Удмуртской Республики, которые признаны виновными в мошенничестве. пресс-служба МВД РФ

Глава банды арендовал в Ижевске помещение, которое он превратил в медицинский офис. Он приобрел телефонные базы пенсионеров и сформировал колл-центр. Остальным членам группировки лидер поручил обзвон потенциальных жертв, которые приглашались на обследование. Работники не подозревали о том, что предлагают клиентам услуги, которых не существует. В офисе пожилых людей осматривали люди без медицинского образования. Клиентам выявляли заболевания, которые можно было вылечить, купив "волшебную посуду" с целительными свойствами.

Сообщали пациентам о выявленных заболеваниях и предлагали приобрести набор посуды, использование которого во время приготовления пищи якобы сможет улучшить самочувствие. пресс-служба МВД РФ

Клиентов "разводили" еще на большие траты. Им внушали, что следует употреблять воду лучшего качества, а ту, которую они пьют - нельзя. Преступники предлагали за деньги установить в квартирах жертв специальные фильтры. Многие потерпевшие брали на себя кредиты или оформляли товар в рассрочку.

Жителя Нижнего Новгорода задержали из-за сбыта фальшивых пятитысячных купюр.

Фото и видео: официальный сайт МВД России