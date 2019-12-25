Жителя Нижнего Новгорода задержали из-за сбыта фальшивых пятитысячных купюр

В преступлении подозревается 23-летний ранее несудимый житель.

Жителя Нижнего Новгорода оперативники задержали по подозрению в сбыте поддельных пятитысячных купюр. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительных органов на официальном сайте МВД РФ. Пойман 23-летний местный житель. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ.

Следствие считает, что фигурант расследования приобрел фальшивки при помощи Интернета. Он смог реализовать часть купюр, купив видеокарту, которая стоила 180 тысяч рублей. Он нашел объявление на онлайн-площадке и договорился с продавцом о встрече. Покупатель забрал товар и передал жертве 36 банкнот с номиналом в 5 тысяч рублей. После сделки бывший владелец видеокарты решил положить средства в банкомат, но аппарат не принял их. Мужчина засомневался в подлинности купюр и обратился в полицию.

В ходе оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Представители закона изъяли у него одежду, фальшивые денежные средства, мобильное устройство, сим-карты. Установлена причастность молодого человека к еще одному преступному эпизоду. В том случае он расплатился за пиццу ненастоящими деньгами.

Почти полкилограмма синтетических наркотиков изъяли оперативники в Красноярском крае.

Фото и видео: официальный сайт МВД России