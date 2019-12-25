Мужчина планировал реализовывать запрещенные вещества в регионе.

Почти полкилограмма синтетических наркотиков изъяли оперативники в Красноярском крае. Об этом рассказали представители пресс-службы правоохранительных органов на официальном сайте МВД РФ. Сотрудники отдела по борьбе с распространением запрещенных веществ поймали 28-летнего местного жителя. В автомобиле ранее судимого гражданина находился полимерный пакет с наркотиками.

Позже оперативники нашли в квартире подозреваемого электронные весы, пакеты, в которые злоумышленник планировал фасовать наркотики для покупателей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Преступнику может грозить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. На данный момент фигурант расследования помещен под стражу.

Тюменские полицейские задержали подозреваемого в краже оборудования для изготовления криптовалют.

Фото и видео: официальный сайт МВД России