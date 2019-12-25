Мужчина похитил дорогостоящую компьютерную технику.

Тюменские полицейские задержали подозреваемого в краже оборудования для изготовления криптовалют. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов России. Ранее полицейские зарегистрировали заявление от местного жителя, у которого пропало имущество.

Установлено, что накануне исчезновения оборудования, пострадавший нанял на работу тюменца. Тот должен был вывезти бытовой мусор. Во время погрузки отходов мужчина увидел в гараже большое количество компьютерной техники. Высокая стоимость находки привела нарушителя к краже. В ночное время он пробрался в помещение через окно. В общей сложности вор похитил 11 устройств, необходимых для майнинга криптовалют. Размер ущерба превысил один млн рублей.

После совершения преступления мужчина сдал технику в комиссионный магазин в городе Екатеринбург. Оставшееся оборудование передал знакомым для продажи. В настоящее время фигурант расследования задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Россия выдала Германии обвиняемого в краже 67 кг золота.

Фото и видео: официальный сайт МВД России