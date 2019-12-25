Вальдемар Бергер в ФРГ подозревается по нескольким статьям.

Россия выдала Германии обвиняемого в краже 67 кг золота и незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщают правоохранительные органы и Генеральная прокуратура РФ. Злоумышленник нанес материальный ущерб немецкому предприятию на сумму более чем 2 млн евро.

Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос федерального ведомства юстиции Германии о выдаче Вальдемара Бергера для привлечения к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотических веществ. пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала о том, что Вальдемар Бергер является гражданином ФРГ. на родине его подозревают в преступной деятельности в период с ноября 2013 по 2016 год. На предприятии OSRAM Opto Semiconductors, находящемся в городе Регенсбург, он похитил золото. Позже мужчина продал дорогостоящий металл. Также за 2012-2013 года иностранец не менее шести раз нелегально покупал марихуану. Земельный суд Регенсбурга выдал в отношении Бергера ордеры на арест. После этого немец был объявлен в международный розыск. В настоящее время подозреваемый передан компетентным органам ФРГ.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России