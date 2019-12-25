По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по статье 12 УК РФ.

В Подмосковье три человека задержаны при попытке вынести 12 млн рублей с автомойки. Об этом на официальном сайте правоохранительных органов России рассказала представительница пресс-службы МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова. По данным чиновницы, трое преступников в масках с помповыми ружьями и монтировкой напали на объект в Видном. Ранее полиция получила информацию о готовящейся атаке по Ольховой улице. В результате была подготовлена спецоперация. на время ее проведения персонал автомойки был эвакуирован.

В ночное время в момент проникновения в офисное помещение правонарушители были задержаны оперативниками. Ими оказались 40-летний уроженец ближнего зарубежья и двое жителей Северо-Кавказского федерального округа 30 и 32 лет, один из которых ранее судим. Татьяна Петрова, глава пресс-служба МВД по Подмосковью

В МВД объяснили, что в ходе досмотра задержанных оперативники нашли и изъяли два помповых ружья, восемь патронов и монтировку. Вооружение отправлено на экспертизу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (за разбой). Сейчас подозреваемые арестованы.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России