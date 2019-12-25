В Иркутске сиделка украла у пенсионерки драгоценности на 300 тысяч рублей

Полиция задержала воровку.

Оперативники задержали сиделку, подозреваемую в краже ювелирных изделий из дома пенсионерки в Иркутской области. Об этом на официальном сайте рассказали представители пресс-службы МВД России. В полицию с заявлением на воровство обратилась дочь 93-летней местной жительницы. Она уточнила, что когда ее мать заболела и попала в больницу, то из помещения пропала шкатулка с драгоценностями. Впоследствии пациентка скончалась в медицинском учреждении.

Рассмотрев ситуацию, представители закона поняли, что к преступлению причастна 56-летняя женщина, ухаживающая за пенсионеркой. Подозреваемая покинула город и отправилась в Вихоревку. В съемной квартире фигурантки дела полицейские нашли пропавшие ценности. Сиделка объяснила, что взяла ювелирные предметы на зло пенсионерке, так как недостаточно получала за свои услуги.

По факту кражи ведется уголовное дело. По статье воровке грозит до шести лет заключения. настоящее время она помещена под стражу.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России