Умер правозащитник Сергей Ковалев

Российский правозащитник Сергей Ковалев умер на 92-м году жизни. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил его сын Иван Ковалев.
Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа.
Иван Ковалев в Facebook
Ковалев был российским уполномоченным по правам человека в 90-х годах, а также одним из авторов российской Декларации прав человека и гражданина 1991 года. Кроме того, он являлся председателем правозащитного общества "Мемориал"* (*НКО признано иностранным агентом на территории РФ).
Ранее умер президент журфака МГУ Ясен Засурский.
Фото: скриншот Youtube / Президентский центр Бориса Ельцина
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