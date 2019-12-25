Умер правозащитник Сергей Ковалев

Ему был 91 год.

Российский правозащитник Сергей Ковалев умер на 92-м году жизни. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил его сын Иван Ковалев.

Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа. Иван Ковалев в Facebook

Ковалев был российским уполномоченным по правам человека в 90-х годах, а также одним из авторов российской Декларации прав человека и гражданина 1991 года. Кроме того, он являлся председателем правозащитного общества "Мемориал"* (*НКО признано иностранным агентом на территории РФ).

Ранее умер президент журфака МГУ Ясен Засурский.

Фото: скриншот Youtube / Президентский центр Бориса Ельцина