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Умер правозащитник Сергей Ковалев
Сегодня, 9:42
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Умер правозащитник Сергей Ковалев

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Ему был 91 год.

Российский правозащитник Сергей Ковалев умер на 92-м году жизни. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил его сын Иван Ковалев.

Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа.

Иван Ковалев в Facebook

Ковалев был российским уполномоченным по правам человека в 90-х годах, а также одним из авторов российской Декларации прав человека и гражданина 1991 года. Кроме того, он являлся председателем правозащитного общества "Мемориал"* (*НКО признано иностранным агентом на территории РФ). 

Ранее умер президент журфака МГУ Ясен Засурский.

Фото: скриншот Youtube / Президентский центр Бориса Ельцина

Теги: диссидент, мемориал, правозащитник, сергей ковалев
Категории: Новости России, Лента новостей,

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