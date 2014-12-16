Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский

Он скончался на 92-м году жизни.

Президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский умер на 92-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета.

Казалось, что Ясен Николаевич будет всегда, что он - такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике. <…> С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны. из сообщения пресс-службы журфака МГУ

Причина смерти не называется. О дате и месте прощания будет объявлено позднее.

Засурский с 1953 года работал на факультете журналистики МГК, а с 1965 по 2007 год был его деканом. Позже стал президентом факультета. Засурский имеет почетное звание "Легенда российской журналистики".

Ранее в Петербурге на 93-м году жизни скончался физик, академик РАН Василий Глухих. Будущий академик родился в Курганской области. В 1952 году он окончил Томский политехнический институт и в 1953 году перешел на работу в Институт ядерных исследований НИИЭФА. Василий Глухих возглавлял институт с 1974 по 2003 год, а с 2003 по 2016 был там научным руководителем.

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