В Петербурге умер ученый в области термоядерной энергетики Василий Глухих

Академик РАН скончался на 93-м году жизни.

В Петербурге на 93-м году жизни скончался физик, академик РАН Василий Глухих. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по науке и высшей школе.

Будущий академик родился в Курганской области. В 1952 году он окончил Томский политехнический институт и в 1953 году перешел на работу в Институт ядерных исследований НИИЭФА. Василий Глухих возглавлял институт с 1974 по 2003 год, а с 2003 по 2016 был там научным руководителем.



Василий Глухих внес выдающийся вклад в развитие целого ряда тематических направлений атомной отрасли. Он является автором трех монографий, более 200 научных публикаций и изобретений, имеет множество государственных наград.

Несколько дней назад в Петербурге умер журналист "Эха Москвы" Лев Гольдштейн.

Фото: пресс-служба Российской академии наук