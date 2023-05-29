Названа причина смерти народного артиста России Владимира Симонова Владимира Симонова

Актер театра Вахтангова и звезда сериала "Кухня" скончался на 69-м году жизни.

Народный артист России Владимир Симонов скончался 8 ноября в возрасте 68 лет от хронического заболевания, развившегося на фоне артериальной гипертензии. Как сообщают СМИ, актр обратился в больницу ещё в 2024 году с сильным кашлем, когда у него было выявлено повышенное давление, приведшее к нарушению работы сердечно-сосудистой системы.

Театр имени Вахтангова, где Симонов служил долгие годы, опубликовал прощальное сообщение: "Невозможно принять, невозможно осмыслить… Тяжелейшая, невосполнимая утрата… Артист Божьей милостью, один из столпов Театра Вахтангова". Заместитель директора театра Антон Прохоров охарактеризовал его как "уникального актера, олицетворявшего собой саму суть Вахтанговской школы".

Владимир Симонов сыграл более 150 ролей в кино и сериалах, включая культовые проекты "Кухня", "Граница. Таежный роман", "Каменская", "Чернобыль" и "Одиноким предоставляется общежитие". Одной из его последних работ стала роль в фильме "Письмо Деду Морозу", премьера которого запланирована на 27 ноября 2025 года.

Фото: kino-teatr.ru