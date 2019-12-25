Прощание с петербургским актёром Дмитрием Лагачевым состоится 19 сентября

Прощание состоится в траурном зале Центра ритуальных услуг.

Прощание с заслуженным артистом России, педагогом кафедры режиссуры и искусства СПбГУП Дмитрием Лагачевым пройдет 19 сентября. Об этом aif.ru рассказала его коллега Алена Францукова.

Прощание состоится 19 сентября в 11:00 в траурном зале Центра ритуальных услуг по адресу: ул. Партизанская, дом 8а.

Актер Дмитрий Лагачев скончался 13 сентября в возрасте 56 лет. Причиной смерти стал инфаркт.

Дмитрий Лагачев снялся в таких кинопроектах, как "Тайны следствия", "Морские дьяволы". Он был актером дубляжа и подарил свой голос персонажам многих мультфильмов и фильмов. Среди них – ослик Иа в российских локализациях диснеевских проектов о Винни-Пухе, включая "Кристофер Робин"; лев Аслан в "Хрониках Нарнии" (в частности, в "Покорителе Зари"); герои в "Мулан", "Тайне Коко", "Пиратах Карибского моря: На странных берегах" и "На краю света" и других картинах.

