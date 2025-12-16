В Ессентуках загорелся 200-летний Никольский храм

Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

Крупный пожар вспыхнул в Свято-Никольском храме на улице Оборонной в в Ессентуках Ставропольского края. Об этом сообщил мэр города Владимир Крутников.

Экстренные службы получили сообщение о возгорании утром 11 июня. Пожарные расчеты оперативно выехали на место происшествия.

Спасатели присвоили пожару присвоен второй ранг сложности. В тушении храма задействованы восемь расчётов, в том числе привлекли дополнительные силы с Кавказских Минеральных Вод.

По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.

Крутников напомнил, что Свято-Никольский храм является уникальным памятником деревянного зодчества, построенным казаками-переселенцами Волгского войска.

Ранее мы сообщали, что в Новой Москве сгорел торговый павильон. Пожар ликвидировали с привлечением 80 человек и вертолетов.

Фото: мэр Ессентуков Владимир Крутников/MAX