В Ленобласти начался новый этап реставрации Никольского храма XIX века в Сойкино

В деревне Сойкино Кингисеппского района стартовал очередной этап восстановления храма Николая Чудотворца, построенного в XIX веке. Проект "Сойкинская святыня", реализуемый с 2012 года по инициативе Александро-Невской лавры и правительства Ленобласти, включен в федеральный туристический маршрут "Серебряное кольцо России". В этом году начнутся противоаварийные и консервационные работы — первый шаг к превращению памятника архитектуры в духовный и паломнический центр.

Губернатор Александр Дрозденко распорядился выделить средства из областного бюджета на проведение реставрации. Проект, разработанный подворьем Александро-Невской лавры, курирует заместитель председателя правительства Ленобласти Владимир Цой. Никольский храм, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, играет важную роль в сохранении исторического и духовного наследия региона.

Фото: Tg-канал "Цой пишет"