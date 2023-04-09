Началась реставрация исторической клиники кожных болезней на Петроградской стороне

Работы планируется завершить в 2026 году.

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на проведение реставрационных работ в здании бывшей "Клиники кожных болезней В.К. Синягина и А.К. Чекалёвой" на Академика Павлова, 9Б. Как сообщает администрация Петроградского района, в рамках проекта запланирован капитальный ремонт и адаптация памятника архитектуры к современным нуждам.

Историческое здание, построенное в 1906 году на средства купца Н.К. Синягина и переданное Императорскому институту экспериментальной медицины, является объектом культурного наследия федерального значения.

Реставрационные работы, которые начнутся в ближайшее время, продлятся до апреля 2026 года. Для обеспечения безопасности вокруг памятника архитектуры установят временные ограждения и монтажные леса.

Фото: ГАТИ Петербурга