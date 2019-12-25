Пришедшие с юга дожди накроют Петербург в пятницу

При этом температура воздуха будет соответствовать климатической норме для этого времени года.

Сегодня Петербург окажется под влиянием северной части циклона, который смещается с юга в центральные регионы Европейской России. В течение дня небо затянет плотными облаками, а во второй половине дня ожидаются кратковременные осадки. При этом температура воздуха будет соответствовать климатической норме для этого времени года. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днем в городе столбики термометров покажут +15…+17 градусов, по Ленинградской области — +12…+17 градусов, а на востоке региона температура может достигать +21 градуса.

Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет понижаться и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Подписывайтесь на сообщество и канал Piter.TV, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV