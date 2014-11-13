Абонементы в петербургские фитнес-клубы подорожали на 14%

При этом оборот по абонементам увеличился на 10%, а по остальным услугам, напротив, снизился на 9%.

В I квартале 2026 года средний чек на абонементы в фитнес-клубах России вырос до 9 тысяч рублей (+14%), а на дополнительные услуги — до 3,4 тысячи рублей (+11%). При этом оборот по абонементам увеличился на 10%, а по остальным услугам, напротив, снизился на 9%. Такие данные приводит компания "Эвотор", сообщает "Деловой Петербург".

В среднем по стране продажи абонементов за первые три месяца года сократились на 2% из-за снижения их количества (–6%), однако средний чек вырос на 4% и составил 7,3 тысячи рублей. По дополнительным услугам также наблюдается спад: количество чеков уменьшилось на 8%, оборот — на 3%, но средний чек увеличился на 6% (до 2,5 тысячи рублей).

Эксперты связывают эти изменения с удорожанием услуг и изменением потребительского поведения. По словам главы Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, в Петербурге снижение числа покупок при одновременном росте среднего чека говорит о том, что клиенты стали более осторожно подходить к выбору, чаще выбирают короткие форматы, акции или разовые посещения, а не полноценные абонементы. Рост среднего чека в данном случае обусловлен в первую очередь повышением цен, а не реальным увеличением спроса.

По данным Национального фитнес-сообщества, в I квартале 2026 года продажи клубных карт и абонементов по России выросли на 15,9%, дополнительных услуг — на 17,4%, посещаемость — на 13%. Однако в апреле и начале мая динамика замедлилась: для многих операторов результаты оказались ниже ожиданий, а общий рост рынка обеспечивается преимущественно за счёт повышения цен, а не увеличения реального спроса.

Елена Силина также отмечает, что структура рынка меняется: около 74% новых объектов — это небольшие студии, которые быстрее открываются и легче адаптируются к спросу. В Петербурге эти тенденции проявляются особенно ярко из-за высокой конкуренции, требовательности клиентов и значительной арендной нагрузки. Тем не менее, по мнению эксперта, говорить о кризисе рынка преждевременно — скорее, он проходит этап ценовой и продуктовой перенастройки.

Ранее мы сообщили о том, что зарплаты петербургских айтишников сократились на 10-15%.

Фото: Magnific