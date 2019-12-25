Зарплаты петербургских айтишников сократились на 10-15%

Рынок IT-зарплат в России завершил длительный период роста и перешел к снижению. По данным "Делового Петербурга", в Санкт-Петербурге зарплатные предложения сократились на 10–15%, а в среднем по стране падение составило 20%.

Наиболее заметное снижение произошло в сегменте DevOps и среди senior-специалистов. Зарплатные вилки для DevOps-инженеров сократились с 400–450 тыс. до 290–350 тыс. рублей. В backend-разработке падение составило около 11%, а в стеке Go и Node.js зарплаты у senior-специалистов и teamlead снизились на 100 тыс. рублей.

Единственным направлением, где сохраняется рост, остается системная аналитика: зарплаты у middle-специалистов выросли на 12–13%, а у senior — примерно на 7%.

Эксперты объясняют охлаждение рынка перенасыщением отрасли специалистами начального и среднего уровня. Работодатели переходят к точечному найму, ориентируясь не на должность, а на конкретные компетенции.

