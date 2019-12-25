Среднюю стоимость месячного абонемента в петербургский фитнес-клуб оценивают в 5,7 тыс. рублей

Аналитики 2ГИС провели исследование рынка фитнес-услуг в городах-миллионниках России и выявили интересную тенденцию: несмотря на рост цен, доступность спортивных клубов для горожан продолжает расти.

По состоянию на март 2026 года в крупнейших городах страны работает более 6 тысяч фитнес-клубов, что на 3% больше, чем годом ранее. Лидерами по темпам открытия новых точек стали Екатеринбург (рост на 18%), Москва (на 11%) и Воронеж (на 8%).

Главным преимуществом для жителей городов остается пешая доступность. Как показало исследование, не менее 67% населения любого города-миллионника могут дойти до фитнес-клуба за 15 минут. В этом рейтинге безусловным лидером является Москва, где в шаговой близости от залов живут 94% горожан. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 90%, а в Краснодаре — 86%.

Однако за удобство приходится платить больше. Средняя минимальная стоимость месячного абонемента за год выросла на 11%. Самым бюджетным городом для занятий спортом остается Омск (от 2740 руб./мес.), а самым дорогим — Москва (от 7785 руб./мес.).

Аналитики также сопоставили стоимость годовых абонементов со средней зарплатой. Оказалось, что тяжелее всего фитнес обходится жителям Уфы, где на клуб придется потратить почти треть месячного дохода (33,6%). В то же время в Волгограде и Перми спорт остается наиболее доступным, требуя лишь около 16-19% от заработка.

