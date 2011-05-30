Петербуржцам рассказали, как правильно установить границы на работе

Опасение утраты доверия со стороны руководства и коллег часто заставляет россиян жертвовать своим личным временем ради выполнения рабочих задач. О том, как правильно установить границы в профессиональной сфере, избежать выгорания и сохранить здоровые отношения в коллективе, рассказала "Петербургскому дневнику" руководитель управления персонала бизнес-юнита ПЭК: LTL Дарья Самойлова.

Согласно опросу, проведенному Rublevo Business Park в декабре 2025 года среди более 2000 сотрудников, 54,8% россиян считают, что требование оставаться на связи после окончания рабочего дня нарушает их личные границы и может противоречить трудовому законодательству. Тем не менее, многие продолжают выполнять рабочие задачи вне рабочего времени, опасаясь, что их коллеги и руководство не смогут на них положиться в экстренных ситуациях. Постоянное нарушение этих границ может привести к выгоранию, конфликтам и даже увольнению.

Одним из явных признаков выгорания является снижение мотивации к выполнению рабочих задач и, как следствие, снижение эффективности. Сотрудники могут либо постоянно соглашаться на сверхурочную работу, либо вступать в конфликты. Чтобы избежать этого, важно заранее установить личные границы и обсудить ожидания по коммуникации вне рабочего времени.

Если в компании часто возникают переработки, работодателю следует предупредить об этом кандидата на этапе найма и обсудить формат работы и оплату. Если нарушение границ началось после подключения к работе, рекомендуется установить временные рамки для общения с руководителем, например, сообщив, что вы готовы отвечать на сообщения после 18:00 только в экстренных случаях.

Если вы не укладываетесь в рабочее время при выполнении задач, стоит оценить, связано ли это с количеством задач или другими факторами. В таком случае можно обратиться за советом по приоритезации задач. Если же, несмотря на договоренности, руководитель продолжает нарушать личные границы без уважения к сотруднику, это может стать основанием для осознанного ухода из компании.

Также стоит учитывать изменяющиеся жизненные приоритеты: например, если раньше работник брал оплачиваемые переработки для погашения кредита, а теперь сосредоточился на семье, времени на сверхурочную работу становится меньше. В большинстве случаев работодатель готов адаптироваться и перераспределить задачи. Если компромисс невозможен, разумнее всего начать искать новое место работы.

Переключение на другие занятия помогает взглянуть на рутинные задачи свежим взглядом. Исследование Discovery, Inc. "Сила наших увлечений" показало, что хобби способствует достижению целей и преодолению страхов. Опрос среди 13 тысяч человек показал, что люди с увлечениями на 43% более уверены в своих решениях и обладают высокими навыками тайм-менеджмента.

Более 90% респондентов отметили, что занятия хобби приносят им удовлетворение от достигнутых результатов, создавая ощущение целостности и полноты жизни. Именно поэтому более десяти лет назад было создано движение ПЭК: SPORT, которое объединяет сотрудников по всей России в команды для участия в яхтинге, футболе, экстремальных забегах и других активностях. Переключение между работой и увлечениями способствует развитию духа соревнования и улучшает взаимопонимание в коллективе.

