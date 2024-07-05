Петербуржцы увеличили траты из-за желания похудеть

Согласно данным исследования Группы "Ренессанс Страхование" и компании "Инвитро", 10% жителей Петербурга отметили, что стремление поддерживать форму привело к сокращению их расходов. В то же время среди тех, кто увеличил бюджет на здоровый образ жизни, у каждого четвертого траты выросли более чем на 15 тысяч рублей в месяц, пишет "Петербургский дневник".

При этом "вредные" пищевые привычки, по мнению петербуржцев, также существенно увеличивают расходы. В список самых затратных вошли:

регулярное питание из сервисов доставки фастфуда;

покупка сладостей и выпечки;

заедание стресса;

употребление алкоголя;

увлечение энергетиками и газировками.

Исследование показало, что каждый десятый житель города тратит на вредную еду более 20 тысяч рублей в месяц, в то время как большинство укладывается в сумму до 10 тысяч рублей. Более половины опрошенных считают, что массовая доступность доставки еды негативно сказывается на физической форме россиян.

Фото: Freepik (rawpixel.com)