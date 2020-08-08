Ремонт дорог парализует шесть районов Петербурга с 7 августа

Петергофский проспект перекроют на неделю.

С 7 по 14 августа движение по Старо-Петергофскому проспекту в Адмиралтейском районе будет ограничено из-за ремонта асфальтового покрытия. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Ограничения коснутся участка от набережной Обводного канала до Курляндской улицы. Также с 21:00 7 августа по 04:00 8 августа закроют сквозной проезд на перекрестке Звенигородской улицы и улицы Марата.

На Васильевском острове до 30 сентября 2026 года ограничат движение по Масляному каналу. В Кировском районе 7-8 августа закроют боковой проезд проспекта Стачек у дома 59. В Курортном районе ремонтные работы пройдут на Сестрорецком шоссе в поселке Белоостров.

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Фото: Piter.TV