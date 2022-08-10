В Шушарах закончили ремонт моста через безымянный ручей

Длина пролетного строения составляет 7,5 метров.

В поселке Шушары завершился капитальный ремонт моста через безымянный ручей. Об этом рассказали в Смольном.

Обновленная переправа получила удобную пешеходную зону и две полосы проезжей части. Во время капремонта значительно изменились вид и конструкция моста. Вместо устаревшей балочной двухпролетной конструкции была смонтирована П-образная рама с фундаментом из монолитного железобетона на свайном основании. Это обеспечивает повышенную прочность и надежность сооружения.

Длина пролетного строения составляет 7,5 метров. Переправа расширилась до 12 метров с учетом пешеходной зоны и двух полос дорожного движения по 3 метра каждая. На обновленном мосту оборудован тротуар шириной 2,25 метра с перильным ограждением из композитных материалов.

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Фото: Смольный