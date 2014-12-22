В Петербурге отремонтируют дороги к военным мемориалам в рамках нацпроекта

Уже завершены работы на Московском проспекте и улице Савушкина.

В Санкт-Петербурге реализуется масштабная программа ремонта дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Внимание уделят обновлению магистралей, ведущих к мемориальным комплексам, посвященным Великой Отечественной войны.

В текущем году завершена реконструкция участка Московского проспекта протяженностью два километра - от Кузнецовской до Лиговской улицы. Дорожные работы включали укладку двухслойного асфальтобетонного покрытия и нанесение новой разметки. В настоящее время продолжается ремонт пешеходных зон. Московский проспект является важной транспортной артерией, ведущей к Московскому парку Победы, где расположены мемориальные объекты, включая фонтан "Венок Славы" и аллею Героев.

Параллельно ведутся работы на улице Савушкина в Приморском районе. Здесь уже завершено обновление четырехкилометрового участка проезжей части. Улица, названная в честь Героя Советского Союза летчика Александра Савушкина, ведет к скверу Военных летчиков с памятником героям-авиаторам.

В Василеостровском райоде дорожные службы осуществляют ремонт Морской набережной длиной более трех километров. Этот маршрут соединяет город с мемориалом крейсеру "Киров", увековечивающему подвиг моряков в годы блокады Ленинграда. В 2025 году перечень объектов адресной программы дорожного ремонта был расширен за счет включения дополнительных участков, имеющих историческое значение.

Ранее ремонт Лабораторной улицы завершили в Калининском районе.

Фото: КРТИ Санкт-Петербурга