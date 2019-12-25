Ремонт Лабораторной улицы завершили в Калининском районе

Ремонтные работы имели важное значение для повышения безопасности дорожного движения и улучшения условий передвижения пешеходов и водителей.

В Калининском районе завершён капитальный ремонт Лабораторной улицы, в ходе которого покрыли новым асфальтобетонным слоем свыше восьми тысяч квадратных метров дорожного полотна и восстановили прилегающую инфраструктуру, проинформировал Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Лабораторная улица играет ключевую роль в обеспечении подъезда к образовательным учреждениям, таким как Технический колледж управления и коммерции и Садово-архитектурный колледж. Ремонтные работы имели важное значение для повышения безопасности дорожного движения и улучшения условий передвижения пешеходов и водителей.

Помимо этого, в текущем году в данном районе запланировано проведение ремонта улицы Демьяна Бедного длиной около двух километров. В процессе обновления дорожной инфраструктуры подрядчики заменят дорожное покрытие, частично обновят тротуары и нанесут новую дорожную разметку термопластичными материалами.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Бабушкина проверили качество нового асфальта.

Фото: КРТИ Петербурга