Специалист племенного завода "Гатчинское" признана лучшим ветеринарным фельдшером в Ленобласти

Соревнования, организованные на базе Беседского сельскохозяйственного техникума, собрали 11 участников из семи районов 47-го региона.

В Ленинградской области определился победитель регионального этапа конкурса "Лучший по профессии" среди ветеринарных фельдшеров. Как сообщила пресс-служба областного правительства, им стала Юлия Никифорова, специалист племенного завода "Гатчинское".

Соревнования, организованные на базе Беседского сельскохозяйственного техникума, собрали 11 участников из семи районов 47-го региона. Конкурсанты должны были продемонстрировать не только теоретические знания, но и практические навыки. В программу входили такие задания, как проведение клинического осмотра животных, а также наложение повязок и хирургических швов.

Победа в региональном этапе даёт Юлии право представить Ленинградскую область на федеральном уровне. Финальные соревнования пройдут 21–22 июля в Республике Мордовия.

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Фото: Правительство Ленобласти