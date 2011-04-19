Умер основатель соц-арта и российский современный художник Эрик Булатов

Автор знаменитой картины "Слава КПСС", проданной за 2,1 миллиона долларов, скончался в возрасте 92 лет.

На 93-м году жизни скончался Эрик Булатов, один из основоположников московского концептуализма и соц-арта. Информацию о смерти художника подтвердила Российская академия художеств, сообщает ТАСС. Причина смерти не уточняется.

Булатов, родившийся в Свердловске и учившийся в Москве, с начала 1990-х годов жил и работал за границей — сначала в Нью-Йорке, затем в Париже. Художник получил мировое признание благодаря уникальному стилю, в котором сочетал реалистическое изображение с советскими словесными формулами и шрифтовыми композициями.

Фото: Telegram / Эрик Булатов

В августе 2025 года Булатов был признан самым дорогим российским современным художником — его работа "Слава КПСС" 1975 года была продана на аукционе в 2008 году за 2,1 миллиона долларов. Другая знаковая работа художника — картина "Свобода", созданная в 2015 году специально для Ельцин Центра. Несмотря на жизнь за рубежом, Булатов регулярно выставлялся в России. Его творчество, зародившееся в годы советского застоя, оказало значительное влияние на развитие современного искусства и продолжает оставаться актуальным в мировом художественном контексте.

Ранее Piter.TV сообщал, что названа причина смерти народного артиста России Владимира Симонова.

Фото: Музей истории ВМЗ