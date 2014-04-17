В Петербурге умер ученый и блокадник Михаил Спиридонов

Ему был 91 год.

На 92-м году жизни скончался Михаил Спиридонов – выдающийся геолог, ветеран Великой Отечественной войны и один из основателей морской геологии в России. О его смерти 19 августа в своем Telegram-канале рассказал председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский.

Михаил Спиридонов родился в 1933 году, будучи ребёнком, он служил юнгой Ладожской флотилии, работал санитаром в военном госпитале и был свидетелем знаменитого "блокадного матча".

После войны Спиридонов посвятил себя науке, став одним из основателей морской геологии в СССР. Будучи доктором наук и профессором, он до последних лет работал в Научно-исследовательском институте им. Карпинского.

Уход Михаила Александровича — большая утрата для Петербурга. Мои искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам. Вечная светлая память. Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга

За свою деятельность Спиридонов удостоился премии Министерства геологии СССР "За вклад в научно-технический прогресс в геологии", а также был награждён знаком "Почетный разведчик недр", медалью к ордену "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью "Адмирала Кузнецова" и другими государственными наградами.

