Сейсмолог призвала жителей сейсмоопасных районов собрать тревожные сумки

Старший научный сотрудник Геофизической службы РАН Анастасия Зверева напомнила о необходимости базовой подготовки к возможным подземным толчкам.

Россиянам, проживающим в сейсмически активных регионах, следует заранее подготовить тревожную сумку. Об этом в беседе с РИА Новости заявила кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева из Геофизической службы РАН.

По словам ученой, жителям таких районов, как Сочи, необходимо иметь при себе набор вещей первой необходимости. При возникновении толчков тем, кто находится на первом этаже и не может покинуть здание, следует укрываться под устойчивыми массивными предметами, например столом, или в дверных проемах. Категорически запрещено стоять у стен, шкафов и окон.

На улице важно держаться подальше от строений. Сейсмолог подчеркнула, что нужно заранее изучить правила безопасности, чтобы быть готовым к чрезвычайной ситуации.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")