Названы районы Петербурга с самым грязным воздухом в марте

Специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии оценили качество воздуха в городе как повышенное. Превышение предельно допустимых концентраций обнаружено только по аммиаку.

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало итоги анализа качества воздуха в Санкт-Петербурге за март. Специалисты оценили уровень загрязнения как повышенный, однако случаев высокой или экстремальной концентрации вредных веществ исследователи не зафиксировали.

Наибольшая повторяемость превышений предельно допустимых концентраций составила 1,3 процента. Наблюдения показали, что выход за верхнюю границу нормы отмечен только по аммиаку. В Московском районе концентрация этого вещества превышала допустимые значения до 1,3 раза, в Центральном – до 1,1 раза. При этом среднемесячные показатели по аммиаку оставались в пределах нормы.

По остальным контролируемым загрязнителям превышений не обнаружено. Мониторинг охватывал широкий перечень веществ: взвешенные частицы, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фенол, сероводород, хлористый водород, формальдегид, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол и бензпирен.

Фото: Pxhere