Адмиралтейский район признан худшим в Петербурге по доступности контейнеров
Сегодня, 17:53
Глава комитета по природопользованию представил рейтинг районов по доступности инфраструктуры для раздельного сбора мусора.

Комитет по природопользованию Петербурга обнародовал данные о доступности инфраструктуры для раздельного накопления отходов в разных районах города. Показатели были представлены главой ведомства Кириллом Соловейчиком 24 февраля в рамках встречи, организованной альянсом по сохранению культурной и природной среды "КОРюшка".  

Согласно представленным данным, в основу рейтинга легло количество жителей, приходящееся на одну контейнерную площадку, оборудованную для раздельного сбора мусора. Наихудшие показатели зафиксированы в Адмиралтейском районе, где на одну такую точку приходится 3 тыс. человек.

В тройку аутсайдеров также вошли Красносельский, Колпинский и Василеостровский районы. В Красносельском районе один контейнер для раздельного сбора обслуживает 1,9 тыс. жителей, в Колпинском и Василеостровском — по 1,7 тыс. человек на каждую площадку.

Среднегородской показатель составляет 1,37 тыс. человек на одну контейнерную площадку с раздельным накоплением отходов. Лидерами рейтинга стали Петроградский, Пушкинский и Курортный районы. В Петроградском районе на одну оборудованную площадку приходится 691 житель, в Пушкинском — 728 человек, в Курортном — 947 человек.

Ранее мы рассказывали о том, что Эконадзор и ГАИ накрыли нелегальных перевозчиков мусора в Ленобласти. 

Фото: комитет по природопользованию Петербурга
 

