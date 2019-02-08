Систему контроля за стройотходами заработает в Петербурге в 2028 году

В Петербурге планируют запустить систему контроля за строительными отходами в 2028 году. Об этом сообщил глава Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Кирилл Соловейчик. Северную столицу выбрали пилотным регионом для реализации этого проекта.

Система обеспечит полный контроль за отходами на всех этапах их жизненного цикла — от образования до переработки и утилизации. Это позволит уменьшить объемы нелегального сброса отходов и повысить использование вторичных ресурсов в экономике. После успешного тестирования систему внедрят по всей России. Ожидается, что она создаст прозрачную и эффективную модель обращения со строительными отходами.

