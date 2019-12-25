Правила утилизации мусора намерены ужесточить в Петербурге

Управляющие организации и предприятия-подрядчики лишатся права складировать в обычные мусорные баки строительный мусор, крупные вещи, ветки деревьев и листья.

В Петербурге планируют усилить контроль над обращением с мусором. На сайте Смольного опубликован проект нового постановления, которое запретит сбрасывать посторонние виды отходов в стандартные контейнеры для ТКО.

Согласно документу, управляющие организации и предприятия-подрядчики лишатся права складировать в обычные мусорные баки строительный мусор, крупные вещи, ветки деревьев и листья. Эти категории отходов теперь требуют отдельного сбора и специализированного транспорта для транспортировки.

По словам представителей городских властей, нововведение позволит оптимизировать работу системы утилизации бытовых отходов и снизить объемы сваливаемых на полигонах материалов, предназначенных исключительно для коммунальных нужд. Данная норма является составной частью программы благоустройства территории и направлена на предотвращение захламления мест размещения контейнеров непрофильным мусором. Особенно важно это в случаях быстрого заполнения емкостей строительными материалами, что мешает своевременному удалению обычных бытовых отходов.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)