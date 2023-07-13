За пожароопасный сезон в лесах Петербурга не зафиксировано ни одного возгорания

Для контроля состояния зелёных зон применялись камеры видеонаблюдения, подключённые к единой городской системе "Безопасный город".

Итоги пожароопасного периода в Петербурге представили в городском Комитете по благоустройству. Председатель ведомства Сергей Петриченко доложил, что в 2025 году на территории городских лесов не было зафиксировано ни одного природного пожара. Это стало результатом регулярных профилактических мероприятий, постоянного мониторинга и усилий сотрудников лесничеств.

За весенне-летний сезон было расчищено около 84 км специальных защитно-противопожарных барьеров — минерализованных полос, а также 50 километров квартальных дорог. Все 26 водных объектов оборудованы подъездами для экстренной техники и находятся в рабочем состоянии. Дополнительно размещены 155 информационных знаков и щитов, предупреждающих о мерах предосторожности и запретах на открытый огонь в сухой период.

Для контроля состояния зелёных зон применялись камеры видеонаблюдения, подключённые к единой городской системе "Безопасный город". Наряду с этим регулярно выполнялись пешие обходы территории — длина патрулированных маршрутов превысила 597 км. В особенно жаркую погоду количество проверок увеличивалось, особое внимание уделяли зонам массовых прогулок и отдыха.

Также велось тесное сотрудничество с администрацией районов, Росгвардией, МЧС и другими службами: проводились инструктажи и тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Особое внимание уделялось восстановлению лесных насаждений. Хотя природные пожары отсутствовали, зелёный фонд серьёзно пострадал от сильных ветров. Поэтому в течение года специалисты посадили более 13 500 новых деревьев.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на Аллее памяти появились новые клены в честь героев СВО.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко