В Петербурге на Аллее памяти появились новые клены в честь героев СВО
Сегодня, 17:49
В парке Боевого Братства прошла акция по высадке деревьев памяти погибших бойцов.

В Санкт-Петербурге в парке Боевого Братства состоялась акция в рамках "Доброго субботника", посвященная памяти участников специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Комитета по благоустройству города Сергей Петриченко в своем Telegram-канале.

По инициативе депутата Государственной Думы Михаила Романова и Фонда "Возрождение", оказывающего поддержку ветеранам спорта, силовых структур и их семьям, на Аллее памяти было высажено 15 кленов.

В мероприятии приняли участие волонтеры, кадеты, представители общественных организаций и семьи погибших военнослужащих. По словам организаторов, высадка деревьев символизирует уважение и благодарность защитникам, отдавшим жизнь за Родину.

Сергей Петриченко отметил, что подобные акции будут продолжаться, а новые зеленые насаждения станут живым напоминанием о подвиге героев.

Ранее на территории Пулково высадили Аллею героев авиации из сирени.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко

