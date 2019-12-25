На территории Пулково высадили Аллею героев авиации с сиренью

Растение является символом памяти о людях неба.

На территории петербургского аэропорта Пулково к 80-летию Победы высадили Аллею героев авиации с сиренью. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани 7 октября.

Растение является символом памяти о людях неба. После войны советский селекционер Леонид Колесников создавал новые сорта и называл их в честь летчиков: Алексея Маресьева, Николая Гастелло, Валентины Гризодубовой и других. Аллея размещена около стоянки P8.

В церемонии поучаствовали заместитель председателя городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, начальник пропускного пункта в Пулково Сергей Панков, начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков, начальник таможенного поста Андрей Демакин и представители аэропорта.

Ранее мы рассказывали о том, что ветерану ВОВ в честь 101-летия подарили автомобиль в Петербурге.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково