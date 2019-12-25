  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На территории Пулково высадили Аллею героев авиации с сиренью
Сегодня, 12:46
59
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На территории Пулково высадили Аллею героев авиации с сиренью

0 0

Растение является символом памяти о людях неба.

На территории петербургского аэропорта Пулково к 80-летию Победы высадили Аллею героев авиации с сиренью. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани 7 октября. 

Растение является символом памяти о людях неба. После войны советский селекционер Леонид Колесников создавал новые сорта и называл их в честь летчиков: Алексея Маресьева, Николая Гастелло, Валентины Гризодубовой и других. Аллея размещена около стоянки P8. 

В церемонии поучаствовали заместитель председателя городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, начальник пропускного пункта в Пулково Сергей Панков, начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков, начальник таможенного поста Андрей Демакин и представители аэропорта. 

Ранее мы рассказывали о том, что ветерану ВОВ в честь 101-летия подарили автомобиль в Петербурге. 

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково 

Теги: пулково, сирень
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии