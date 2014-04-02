Ветерану ВОВ в честь 101-летия подарили автомобиль в Петербурге

Анатолий Васильевич в 17 лет стремился попасть добровольцем на Ленинградский фронт.

Ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Чернышеву в честь 101-летия подарили новую машину в Петербурге. Об этом 11 сентября рассказали в Смольном.

Ключи от автомобиля пришли вручить представители Народного фронта. Анатолий Васильевич в 17 лет стремился попасть добровольцем на Ленинградский фронт, но приняли его только после обучения в школе снайперов. Горожанин участвовал в прорыве блокады Ленинграда, военных операциях в Ленобласти и Прибалтике.

За свой труд Анатолий Чернышев награжден множеством медалей и орденов.

Видео: пресс-служба Смольного