Сегодня, 17:02
Ветерану ВОВ в честь 101-летия подарили автомобиль в Петербурге

Анатолий Васильевич в 17 лет стремился попасть добровольцем на Ленинградский фронт.

Ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Чернышеву в честь 101-летия подарили новую машину в Петербурге. Об этом 11 сентября рассказали в Смольном. 

Ключи от автомобиля пришли вручить представители Народного фронта. Анатолий Васильевич в 17 лет стремился попасть добровольцем на Ленинградский фронт, но приняли его только после обучения в школе снайперов. Горожанин участвовал в прорыве блокады Ленинграда, военных операциях в Ленобласти и Прибалтике. 

За свой труд Анатолий Чернышев награжден множеством медалей и орденов. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге за 1,5 года прооперировали 2,7 тыс. ветеранов с катарактой. 

Видео: пресс-служба Смольного 

