В Петербурге за полтора года прооперировали 2723 ветерана с катарактой

Очередь на операции по катаракте для ветеранов в Петербурге ликвидирована

В Санкт-Петербурге за последние 1,5 года проведено 2723 операции по удалению катаракты у ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и других льготных категорий граждан. Об этом сообщил и.о. председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В 2024 году в городе выполнено 22 тыс. операций по катаракте. На 2025 год запланировано 25 тыс. таких вмешательств. Основные операции проводятся в Мариинской больнице, городской больнице №2 и №40, а также в частных медицинских центрах.

Из первоначальной очереди в 11 тыс. человек осталось 211 пациентов. Из них 148 имеют временные медицинские противопоказания, остальные пока отказались от операции.Льготные категории включают участников ВОВ, блокадников, вдов ветеранов, бывших узников концлагерей и гетто. Городская программа по ликвидации очередей для этих групп стартовала в декабре 2023 года.

Ранее врачи Мариинской больницы спасли 27-летнего мужчину с ножевым ранением в грудь.

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