Верховный суд не стал пересматривать спор ветеранов с властями Петербурга

Верховный суд России отказался рассматривать кассационную жалобу петербургских ветеранов боевых действий, добивавшихся предоставления земельных участков для садоводства.

Верховный суд России отказал в передаче на рассмотрение кассационной жалобы группы из 35 ветеранов боевых действий, которые оспаривали отказ властей Санкт-Петербурга предоставить им земельные участки для ведения садоводства в поселке Александровский.

Как следует из определения суда, оснований для пересмотра судебных актов не установлено. В документе указано, что существенных нарушений норм материального или процессуального права при рассмотрении дела выявлено не было.

Конфликт между ветеранами и Смольным продолжается с 2023 года. Годом ранее Комитет имущественных отношений предварительно согласовал передачу участков, после чего заявители за собственные средства выполнили кадастровые работы. Однако впоследствии городские власти отказались предоставить землю.

Изначально Куйбышевский районный суд признал отказ незаконным. Позже Санкт-Петербургский городской суд отменил это решение, а затем позицию властей поддержал кассационный суд. Верховный суд также не стал пересматривать принятые судебные акты.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура добивается компенсации для юноши, которого сбил водитель автомобиля Kia. Виновника ДТП привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV