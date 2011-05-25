Смольный назвал ветеранов и блокадников опорой Петербурга

На встрече в Смольном губернатор Петербурга заявил, что сохранение памяти о защитниках Ленинграда остается одним из приоритетов городских властей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел в Смольном встречу с почетным гражданином города, председателем правления общества "Жители блокадного Ленинграда" Еленой Тихомировой. Основной темой беседы стали меры поддержки ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

Стороны обсудили вопросы медицинского сопровождения, санаторно-курортного лечения, а также работу общественных организаций. Глава города отметил, что сохранение исторической памяти о защитниках Ленинграда остается одним из ключевых направлений деятельности правительства Петербурга.

Беглов подчеркнул, что ветераны и блокадники являются примером для жителей города и помогают сохранять память о подвиге Ленинграда, воспитывая уважение к истории у молодого поколения.

Во время встречи также обсудили подготовку мероприятий, посвященных 85-й годовщине начала блокады Ленинграда, которую в Петербурге отметят 8 сентября. Елена Тихомирова поблагодарила губернатора от имени ветеранов за оказываемое внимание и поддержку.

Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что будет участвовать в выборах президента на Украине.

Фото: пресс-служба Смольного