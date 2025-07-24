Врачи Мариинской больницы спасли 27-летнего мужчину с ножевым ранением в грудь

Операция была направлена на оперативную остановку кровотечения.

В Мариинскую больницу доставили м мужчину, пострадавшего от серьёзного ранения груди с массивной потерей крови. Пациент получил проникающую колото-резаную рану левой половины грудной клетки, предположительно нанесённую ножом.

Состояние мужчины резко ухудшилось вследствие преждевременного извлечения ножа до прибытия медиков, вызвавшего резкое усиление кровотечения. При поступлении состояние больного расценивали как критическое, выявлялись симптомы шока и внутреннего кровотечения. Первоначальное вмешательство заключалось в дренажировании левой плевральной полости, где извлекли около 500 миллилитров крови.

Непосредственно перед операцией произошло внезапное прекращение сердечной деятельности, потребовавшее незамедлительных мер реанимации, включая сердечно-лёгочную реанимацию с использованием аппарата "Лукас". Учитывая тяжёлые последствия значительной потери крови, сохранение активного кровотечения внутри плевры и проводимую сердечно-легочную реанимацию, хирурги приняли решение провести экстренную операцию — реанимационную торакотомию с открытым массажем сердца и временным зажимом аорты. Операция была направлена на оперативную остановку кровотечения.

Заместитель главврача больницы по хирургии Иван Соловьёв пояснил, что, добравшись внутрь левой плевральной полости, медики обнаружили тромбированные сгустки крови. Пришлось вручную удалять кровь из полости. Потеря крови составила более двух с половиной литров. Впервые в практике гражданской медицины Соловьёв столкнулся с необходимостью проведения столь сложной процедуры, как реанимационная торакотомия.

В ходе хирургического вмешательства пациенту провели прямое сердце массирование, наложили зажим на нисходящий отдел грудной аорты, удалили тромбы, зашили поврежденную внутреннюю грудную артерию и закрыли повреждение лёгкого. После успешной операции пациента стабилизировали и перенаправили в отделение реанимации и интенсивной терапии, где обеспечили необходимые лечебные меры.

Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное, и он готовится к выписке домой.

Ранее мы сообщили о том, что в Мариинской больнице спасли жизнь пациенту с тромбоэмболией лёгочной артерии.

Видео: Telegram / Комздрав СПб