Ежегодно рыба в океане съедает почти 10 миллионов тонн пластика, но вы можете это предотвратить, не выходя из своей ванной.

Обычно проблемы загрязнения Мирового океана мы воспринимаем как что-то далекое от наших повседневных дел, а между тем ежегодно туда попадает более 10 миллионов тонн пластикового мусора. Этот весь мусор формируется не промышленными источниками, как мы привыкли думать, а нами самими.

По мнению большинства людей, главные виновники мусора в океане – это прибрежные полигоны и корабли. Однако основным источником являются два скрытых канала:

1. Все знают, что при стирке вещь "садится", то есть становится немного меньше. Это происходит из-за микрочастиц пластика, которые выделяются из синтетических тканей, таких как полиэстер, акрил или флис. Очистные сооружения задерживают лишь малую часть этих волокон, остальное отправляется в реки и океан. Накопление таких маленьких частиц в толще воды оценивается в 27 миллионов тонн, что подтверждается исследованиями, проведенными Королевским институтом морских исследований Нидерландов (NIOZ) и Университетом Утрехта.

2. Многие слышали про так называемые "призрачные сети". Это потерянные или намеренно выброшенные рыболовные сети, в которых часто путаются черепахи. Утилизация таких сетей экономически не выгодна, именно поэтому, по мнению исследований итальянского института по охране окружающей среды и научным исследованиям (ISPRA), примерно 85% крупного мусора на морском дне составляют орудия отлова.

Откуда берется микропластик

Главная причина – мусор, который попадает в воду с берегов, отходы с полей, заводов и плохая система утилизации в прибрежных районах. Реки переносят до 80% пластиковых отходов, затем попадающих в морские экосистемы.

Крупнейшие загрязнители – реки в густонаселённых районах Азии (Янцзы, Инд, Ганг, Меконг и др.). Они аккумулируют пластик из городских стоков, с полей и производств, а во время паводков или дождей смывают его в моря. Например, Янцзы ежегодно сбрасывает в Жёлтое море около 1,5 млн тонн пластиковых отходов. Катастрофические события в Дагестане в апреле 2026 года я думаю будут иметь еще ряд долгоиграющих последствий, включая экологические косвенные воздействия на загрязнения микропластиком вод Каспийского моря. Иван Подлипский, к.г.-м.н., доцент кафедры Прикладной экологии СПбГУ; главный эколог ООО "КПТИ"Газпроект"; автор проекта в социальной сети ВКонтакте "Экологический советник"

Как отметил эколог Иван Подлипский, в реках пластик подвергается фрагментации под воздействием солнца, волн, перепадов температур и механического износа. Он распадается на микрочастицы (<5 мм), которые затем выносятся в океан. Там процесс продолжается: течения, штормы и ультрафиолетовое излучение дополнительно измельчают пластик, увеличивая концентрацию микропластика.

Микропластик может быть опасен для биоценоза (животные и растения). Он может содержать поллютанты (ПХБ, ДДТ, бисфенол А, тяжелые металлы и др.), которые могут переходить в ткани живых организмов при поглощении частиц. Морские животные (рыбы, черепахи, птицы) принимают микропластик за планктон, что приводит к закупорке пищеварительных путей, отравлению и гибели. Частицы могут проникать в пищевые цепи (сети), достигая высших хищников и человека. Иван Подлипский, эколог

Что делать, если не хочется быть частью проблемы

Практически все экопамятки предлагают базовые принципы: "не мусорите", "сортируйте отходы", "используйте эко-материалы". Однако, для снижения процента загрязнения именно морского дна нужно соблюдать куда более точные и неочевидные действия. Молодежная редакция Piter.TV составила рекомендации, которые не требуют больших усилий. Они сфокусированы именно на морском мусоре и не вызывают чувства вины перед природой:

1. Не смывайте лекарства и химикаты в канализацию. Лучше сдавайте просроченные медикаменты в аптечные пункты приема (их можно найти на Яндекс.Картах).

2. Установите приложения для уборки с элементами игры. Существует множество платформ, которые дают бонусы или скидки за сбор мусора. Это превратит рутину в небольшой квест с призами, и реально увеличит частоту уборки в вашей статистике.

3. Сделайте осознанный выбор в пользу океана. Попробуйте перейти на товары из переработанного морского пластика (такие бренды существуют в сегментах обуви, одежды и даже гаджетов). Как мы знаем: спрос рождает предложение, а чем выше спрос на такие товары, тем больше мотивации вылавливать такой мусор из океанов.

4. Используйте специальные мешки для стирки синтетических тканей. Такой мешок может задерживать до 90% микроволокон. Это уменьшит количество пластика в океане, а ваша одежда будет лучше выглядеть после стирки.

Загрязнение морского дна – не абстрактная проблема, которая происходит где-то далеко. Она происходит прямо у вас под носом, и наши маленькие советы могут помочь океану стать чище.

Материал подготовила Алёна Лавренова (молодёжная редакция Piter.TV)

