Мы тонем в собственном "удобстве": почему мусор – это не проблема коммунальщиков, а наша новая реальность

Мы привыкли к тому, что мусор исчезает, как только мы его выкидываем, но он остается с нами в воде, которую мы пьем, и в земле, по которой мы ходим.

Замечали ли вы, что мусорное ведро – единственная "вещь" в доме, которая наполняется сама собой? Мы даже не замечаем процесс: просто срываем этикетки от еды или новых вещей, выкидываем стаканчики от напитков или одноразовую посуду от быстрого ланча. Для большинства из нас "правильная утилизация отходов" трудно реализуемая стратегия, так как сортировать и мыть пластик и упаковки просто некогда.

Пока мы отмахиваемся от этого, реальность вокруг уже начинает меняться в худшую сторону. На днях власти Петербурга поделились рекордами: за 2025 год было ликвидировано 246 несанкционированных свалок, сбор опасных отходов вырос почти втрое – до 1332 тонн. Казалось бы, цифры очень даже внушительные. Тогда почему же проблема мусорных свалок не исчезает из новостных лент?

Откуда берутся горы мусора

Кажется, если мусор выкидывается в контейнер и его забирает мусоровоз, то проблема решена. Это иллюзия. Доцент кафедры Прикладной экологии СПбГУ Иван Подлипский помог молодёжной редакции Piter.TV разобраться в цепочке появления постоянных коммунальных отходов (ТКО) и наткнуться на три основные причины, почему у нас не получается с ним справиться:

1. Путаница: мы хотим помогать экологии, но у нас нет единого принятого стандарта. Осведомленность граждан о сортировке отходов в данный момент находится на довольно низком уровне, так как существует несовершенство и несогласованность в нормативно-правовой базе многих стран в области управления бытовыми отходами на разных уровнях.

2. "Волшебное исчезновение" мусора: из предыдущей причины вытекает и следующая. Наша психология устроена так, что, если мы вынесли мусор в контейнер – проблема исчезла. На самом деле она переехала на полигон. В России, по данным экологических волонтеров, 94% отходов не перерабатывается, а превращается в зоны экологического бедствия.

3. Эпидемия "одноразовости": как отметил Подлипский, "чем выше благосостояние общества, тем больше образуется отходов".

Например, в 2023 году среднестатистический россиянин оставил после себя 322,3 кг мусора, что на 3,1% больше, чем годом ранее. Это связано с ростом оборота розничной торговли и продаж через маркетплейсы, которые сопровождаются дополнительной упаковкой. Иван Подлипский, доцент кафедры Прикладной экологии СПбГУ

Город – организм

По словам эколога Подлипского, неправильно утилизированные отходы – не только грязно, но и очень токсично.

На контейнерных площадках активно размножаются болезнетворные бактерии, вирусы, паразиты, которые могут распространяться на окружающую территорию и становиться причиной инфекционных заболеваний. Разносчиками патогенов могут быть элементы синантропной фауны: мухи, крысы, птицы и другие животные. Также процессы разложения органической части ТКО вызывают неприятные запахи, которые ухудшают качество жизни населения, расположенного вблизи контейнерных площадок. На контейнерных площадках часто размещают отходы, которые не относятся к ТКО, например, строительные материалы, автомобильные шины, опасные отходы (ртутные лампы, элементы питания, медицинские отходы), что увеличивает риск загрязнения окружающей среды. А несоблюдение требований по уборке, дезинсекции и дератизации площадок способствует размножению вредителей и распространению болезнетворных организмов". Иван Подлипский, к.г.-м.н., доцент кафедры Прикладной экологии СПбГУ; главный эколог ООО "КПТИ"Газпроект"

Как перестать быть частью проблемы

Обычно такие памятки звучат как ультиматум: "Сортировать тысячу фракций, мыть, сушить, не спать ночами". К сожалению, это не актуально для обычных граждан. Как и отмечалось выше, незаинтересованность и низкий уровень осведомленности дают свои плоды, людям это попросту не нужно.

Молодежная редакция Piter.TV составила "Манифест осознанного человека". Это три шага, которые не являются подвигом, но реально могут помочь в сокращении объёма того, что уезжает на полигон.

Шаг 1. Скажем НЕТ лишним упаковкам!

В следующий раз придя в магазин, спросите себя: "Нужен ли мне дополнительный пакет для одного огурца?" или "Может лучше взять йогурт в стекле, а не в пластике, который невозможно нормально переработать?"

Небольшой лайфхак: лучше купить многоразовую кружку для воды, которая не будет занимать много места, чем покупать постоянно новую бутылочку воды. Это действительно поможет сократить потребление пластика конкретно вами.

Шаг 2. Всего лишь два контейнера

Не стоит мучить себя, разделяя все подряд. Сделайте всего лишь два контейнера для мусора. Так делали и в СССР с 1962 года, и нашему поколению следует присмотреться к тенденциям прошлого.

1. Контейнер с сухими остатками: сюда пойдет чистый пластик, бумага, металл (фольга, консервные банки) и стекло. Это не гниет и не пахнет. Такие отходы можно выносить раз в месяц в специально отведенный для этого мусорный контейнер с наклейкой "Вторсырье".

2. Контейнер с мокрыми остатками: пищевые отходы, грязные от еды упаковки. То, чему действительно место на полигоне

Шаг 3. Опасный коктейль – в правильные руки

Батарейки, градусники, лапочки, просроченную бытовую химию, краски нельзя выкидывать даже в сухие отходы. Например, в батарейках содержится огромное количество тяжелых металлов, которые могут сильно отравлять почву. И вот тут у петербуржцев не должно возникать особых проблем: город наладил сбор опасных отходов, о чем мы писали выше – значит инфраструктура действительно работает. Складывайте опасные отходы в отдельную коробочку дома и выносите раз в полгода. Ближайшие пункты приема можно найти на картах 2ГИС или Яндекс.Картах.

Мы привыкли думать, что экология – это далекие форумы, отчеты чиновников о огромных "зеленых бюджетах", но реальность совсем не такая. Город может ликвидировать 246 свалок, но если люди продолжат выкидывать батарейки и кожуру от картошки в одном пакете, то через пару лет эти свалки появятся снова. Мусор не пропадает, он ждет. Нужно попробовать не множить то, с чем бороться будет гораздо труднее в будущем. Просто начните с двух ведер в квартире. Это намного проще, чем кажется.

Материал подготовила Алёна Лавренова (молодёжная редакция Piter.TV)

