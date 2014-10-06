За прошлый год в Петербурге было ликвидировано 246 несанкционированных свалок

В 2025 году Петербург ликвидировал 246 несанкционированных свалок, что позволило сократить их количество почти в три раза. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на форуме "Экология большого города".

Александр Беглов подчеркнул, что экологическое благополучие является одной из национальных целей развития, определенных президентом России. Для Санкт-Петербурга, обладающего уникальной экосистемой, это особенно важно.

В городе продолжается развитие особо охраняемых природных территорий. В частности, был создан заказник "Тарховский" площадью 190 гектаров. Также ведется работа по оздоровлению Суздальских озер, а в ближайшее время начнутся проекты для Сестрорецкого разлива и Дудергофских озер.

Кроме того, активно очищаются городские водные объекты: уже расчищено 1,2 километра русел, а также начаты работы на реках Новая и Черная.

Важным направлением остается переработка отходов. 24 марта был открыт комплекс по переработке твердых коммунальных отходов "Островский", который стал вторым подобным объектом после КПО "Волхонка". В будущем планируется запуск комплекса "Новоселки", который должен начать работу в 2027 году.

Санкт-Петербург также сохраняет лидерство по сбору опасных отходов. В 2025 году их объем составил 1332 тонны, что в два раза больше, чем в предыдущем году.

Отдельное внимание уделяется снижению выбросов от транспорта. Власти города расширяют использование электрического и газомоторного транспорта, а также развивают инфраструктуру для экологичных видов передвижения.

Фото: Правительство Петербурга

